Путин посетил строящийся стартовый комплекс для ракет "Ангара" на космодроме Восточный

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин ознакомился с ходом строительства площадки стартового комплекса для ракет "Ангара" и второй очереди космодрома Восточный. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент находится с визитом в Амурской области, туда он прибыл после участия в Восточном экономическом форуме.
В рамках визита на космодром руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил президенту РФ макет российского ядерного буксира. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это транспортно-энергетический модуль. Это наша совместная с "Росатомом" работа", – рассказал Рогозин.
Рогозин также рассказал Путину о работах, которые необходимо провести для реализации лунной программы и представил макет космического корабля "Орел".
Восточный является первым российским гражданским космодромом. Указ о его создании глава государства подписал в 2007 году.
Ранее Путин вручил государственные награды спасателям, которые участвовали в ликвидации последствий паводков и природных пожаров. Торжественная церемония состоялась в Благовещенске.
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