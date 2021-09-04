Путин посетил строящийся стартовый комплекс для ракет "Ангара" на космодроме Восточный

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Владимир Путин ознакомился с ходом строительства площадки стартового комплекса для ракет "Ангара" и второй очереди космодрома Восточный. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент находится с визитом в Амурской области, туда он прибыл после участия в Восточном экономическом форуме.

В рамках визита на космодром руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил президенту РФ макет российского ядерного буксира. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это транспортно-энергетический модуль. Это наша совместная с "Росатомом" работа", – рассказал Рогозин.

Рогозин также рассказал Путину о работах, которые необходимо провести для реализации лунной программы и представил макет космического корабля "Орел".

Восточный является первым российским гражданским космодромом. Указ о его создании глава государства подписал в 2007 году.

Ранее Путин вручил государственные награды спасателям, которые участвовали в ликвидации последствий паводков и природных пожаров. Торжественная церемония состоялась в Благовещенске.