Путин наградил спасателей за отвагу в борьбе с паводками и лесными пожарами

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин вручил государственные награды спасателям, участвовавшим в ликвидации последствий паводков и природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Торжественная церемония состоялась в субботу, 4 сентября, в Благовещенске, куда президент РФ прибыл после участия в Восточном экономическом форуме. Награды получили десять российский спасателей.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" получил Дмитрий Миронов. Летом этого года он эвакуировал 38 человек в Амурской области.
Медали "За спасение погибавших" получили Андрей Савватеев из Забайкальского края и Евгений Колесников из Амурской области. Савватеев участвовал в спасении двоих подростков во время сильнейших паводков. Колесников эвакуировал женщину из затопленного дома во время циклона.
Медаль "За отвагу в пожаре" получили четверо работников пожарных служб – Александру Захарову из Тюменской области, Александру Панову из Челябинской области, а также Борису Кручинину и Егору Захарову из Якутии.
Ранее Путин посмертно наградил орденами Мужества троих пожарных, которые погибли при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске. В указе президента отмечается, что они были удостоены награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.
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