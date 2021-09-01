Космодром Восточный может стать частью национальных маршрутов – власти Амурской области

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

Власти Амурской области намерены добиваться включения экскурсий по космодрому Восточный в число национальных брендовых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы заинтересованы в том, чтобы войти в брендовые национальные маршруты. У нас для этого есть все предпосылки. Как отметила сегодня во время экскурсии по нашему павильону руководитель Ростуризма Зарина Догузова, с флагманом в виде космодрома мы вполне достойны этого общероссийского уровня", – отметила замминистра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева на площадке Восточного экономического форума.

Она добавила, что власти Амурской области рассчитывают на получение федеральной поддержки в этом вопросе. Киреева напомнила о программе льготного кредитования от Ростуризма, которая позволяет инвесторам брать кредиты с низкой процентной ставкой на строительство гостиниц высокого уровня. По ее словам, в регионе намерены продолжить работать с ведомством в вопросе создания инфраструктуры и надеются на продвижение местных маршрутов на различных выставках.

Между тем глава Ростуризма отметила, что к плюсам региона можно отнести приграничное расположение с Китаем, а также гармоничное сочетание технотуризма и этнотуризма. Уточняется, что с точки зрения развития туризма положительную оценку получили такие проекты, как мост через реку Амур, современный аэропорт в Благовещенске и канатная дорога, пересекающая российско-китайскую границу.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 2 по 4 сентября. Пленарное заседание состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В мероприятии лично примет участие Владимир Путин.

