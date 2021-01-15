15:27
Фото: roscosmos.ru
"Роскосмос" начал создание аэропорта на космодроме "Восточный", сообщили на официальном сайте корпорации.
Отмечается, что он необходим для использования тяжелых самолетов транспортной авиации. Он будет доставлять на космодром крупногабаритные элементы транспортного корабля нового поколения.
В "Роскосмосе" также отметили, что аэродром необходим для поставок частей космических аппаратов различного назначения, испытательного оборудования и изделий ракетно-космической техники. Речь идет о таких элементах, которые не могут быть доставлены автомобильным или железнодорожным транспортом.
"В результате работы планируется создать аэропортовый комплекс, обеспечивающий прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также решение всего мероприятий комплекса поиска и спасания экипажей, обеспечения штатного функционирования комплекса эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет с задействованием всех видов авиационной составляющей", – говорится в сообщении.
В корпорации отметили целесообразность рассмотрения вопроса о придании международного статуса новому аэропорту. Подчеркивается, что его создание входят в составляющие задачи начала летных испытаний пилотируемого корабля нового поколения.
Отмечается, что единственным исполнителем станет АО "Крокус". В корпорации подчеркнули, что компания имеет более десятка успешно реализованных масштабных проектов.
Ранее Роскосмосу посоветовали перенести сроки создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Соответствующая рекомендация поступила от совета РАН по космосу. Они отметили, что создание ракеты должно производиться при наличии самых прорывных и перспективных технологий.
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