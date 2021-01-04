Предприятие Роскосмоса соберет первый беспилотный трамвай

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) создаст беспилотный трамвай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Романа Новикова.

"Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться", – отметил Новиков, уточнив, что предприятие полностью проработало беспилотную систему для подключения к ней трамвая.

Ранее сообщалось, что в Москве начнется тестирование первого беспилотного трамвая. В перспективе этот вид транспорта может курсировать по городу. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что такой транспорт можно использовать круглые сутки и программировать его на заданное расписание. Также сообщалось, что беспилотный общественный транспорт может появиться в Москве к 2040 году.

По Москве уже передвигаются порядка 100 беспилотных автомобилей. Суммарно они преодолели почти пять миллионов километров. Как подчеркивали в Дептрансе, беспилотники помогут снизить заторы, а также предотвратить около 70 процентов аварий.

