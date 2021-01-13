РАН рекомендовал Роскосмосу перенести сроки создания сверхтяжелой ракеты

15:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российская академия наук обратилась к Роскосмосу с рекомендацией перенести сроки создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса.
Такое решение было принято по итогам заседания совета академии по космосу от 16 декабря 2020 году. Обращение опубликовали на сайте совета.
В нем указано, что совет рекомендует РАН и Роскосмосу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о корректировке основ государственной политики в области космической деятельности. Уточняется, что дату запуска сверхтяжелой ракеты необходимо перенести с 2028 года на более поздний срок.
Совет подчеркнул, что в проекте создания ракеты должны быть проработаны самые прорывные и перспективные технологии. Также необходимо, чтобы они были экономически оправданными, отмечается в документе.
Российская ракета сверхтяжелого класса назвали "Енисей", ее должны запустить в 2028 году. В частности, ее планируется использовать для миссий на Луне.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2028 году планируется отправить корабль с космонавтами на облет луны. Два года спустя, по словам руководителя организации, необходимо совершить посадку российского экипажа на земной спутник.
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