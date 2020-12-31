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Наука

19:00

Рогозин возглавил дирекцию "Роскосмоса" по подготовке миссий на Луну

наука

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В "Роскосмосе" сформирована специальная дирекция по подготовке миссий на Луну, ее возглавил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил во время поздравления космонавтов с наступающим, 2021 годом.

Видеозапись поздравления опубликована на сайте "Роскосмоса".

"В "Роскосмосе" создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки. Это новые задачи и перспективы для пилотируемой космонавтики", – заявил Рогозин.

Ранее российские космонавты с орбиты обратились ко всем жителям Земли. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, работающие на МКС, записали поздравление с Новым годом. Сами космонавты в этом году остались без подарков к Новому году, но обязательно получат их позднее. А все потому, что старт грузового корабля "Прогресс МС-16" перенесли с 11 декабря на февраль.

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