Рогозин обратился к NASA по поводу санкций против предприятий "Роскосмоса"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил руководителю НАСА Джиму Брайденстайну письмо по вопросу санкций против предприятий российской госкорпорации. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ датирован 1 декабря. Позже стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект нового санкционного списка, в который, в частности, включили два предприятия "Роскосмоса".
"Недавно в средствах массовой информации появилась информация о готовящихся администрацией США дополнительных антироссийских санкционных мерах. <...> Учитывая изложенное, прошу вас подтвердить данную информацию и в случае ее достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС", – указано в письме.
Санкции затронули ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. Рогозин назвал ограничения незаконными, а также напомнил, что к "конечным военным пользователям" эти компании не относятся.
Ранее сообщалось, что министерство коммерции США ввело новые санкции в отношении РФ. Их ввели против компании "Космос комплект", "Совтест комп", а также гражданина Российской Федерации Ильяса Сабирова.
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