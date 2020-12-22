Рогозин обратился к NASA по поводу санкций против предприятий "Роскосмоса"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил руководителю НАСА Джиму Брайденстайну письмо по вопросу санкций против предприятий российской госкорпорации. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ датирован 1 декабря. Позже стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект нового санкционного списка, в который, в частности, включили два предприятия "Роскосмоса".

"Недавно в средствах массовой информации появилась информация о готовящихся администрацией США дополнительных антироссийских санкционных мерах. <...> Учитывая изложенное, прошу вас подтвердить данную информацию и в случае ее достоверности сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС", – указано в письме.

Санкции затронули ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. Рогозин назвал ограничения незаконными, а также напомнил, что к "конечным военным пользователям" эти компании не относятся.

Ранее сообщалось, что министерство коммерции США ввело новые санкции в отношении РФ. Их ввели против компании "Космос комплект", "Совтест комп", а также гражданина Российской Федерации Ильяса Сабирова.

