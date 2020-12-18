США ввели новые санкции в отношении России

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Министерство коммерции США ввело новые санкции в отношении РФ. Об этом говорится в опубликованном правительством документе.

Санкции коснулись компании "Космос Комплект", "Совтест Комп", а также гражданина Российской Федерации Ильяса Сабирова.

Всего в список вошли 78 юридических и физлиц, 60 из них – представители Китая, а также из других стран Европы, Мальты, ОАЭ, Пакистана. Отмечается, что санкции вводятся по отношению к компаниям и лицам, которые считаются вовлеченными в деятельность, которая противоречит нацбезопасности США.

Ранее члены Европейского союза продлили экономические санкции против России на полгода.