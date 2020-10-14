Лавров счел санкции ЕС против России результатом давления США

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи ди Майо заявил, что из-за прямого давления США Евросоюз идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями.

"Вы знаете, мы видим, как Евросоюз все больше и больше идет по пути подмены дипломатического искусства санкциями. В этом смысле дурной пример США заразителен", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее министр иностранных дел заявил, что РФ будет вынуждена прекратить общаться с Евросоюзом, если в объединении не начнут понимать необходимость партнерства.

Глава МИД РФ отметил, что Россия хочет понять, можно ли в настоящий момент иметь какой-то бизнес с ЕС. Лавров добавил, что нужно перестать рассматривать западных партнеров как источник оценок своего поведения.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль настроен на диалог с Евросоюзом, но в одиночку, по его словам, "танго танцевать не получается".