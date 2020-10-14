Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15:41

Лавров счел санкции ЕС против России результатом давления США

политика

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи ди Майо заявил, что из-за прямого давления США Евросоюз идет по пути подмены дипломатических усилий санкциями.

"Вы знаете, мы видим, как Евросоюз все больше и больше идет по пути подмены дипломатического искусства санкциями. В этом смысле дурной пример США заразителен", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее министр иностранных дел заявил, что РФ будет вынуждена прекратить общаться с Евросоюзом, если в объединении не начнут понимать необходимость партнерства.

Глава МИД РФ отметил, что Россия хочет понять, можно ли в настоящий момент иметь какой-то бизнес с ЕС. Лавров добавил, что нужно перестать рассматривать западных партнеров как источник оценок своего поведения.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль настроен на диалог с Евросоюзом, но в одиночку, по его словам, "танго танцевать не получается".

В ЕС придумали, как организовать поездки между странами

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать