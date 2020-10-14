Песков рассказал об отношениях Кремля и Евросоюза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремль настроен на диалог с Евросоюзом, но "в одиночку танго танцевать не получается", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет RT. Он отметил, что российская сторона видит полезность и необходимость данного диалога.

Песков добавил, что Кремль, основываясь на взаимном уважении, всегда выступал на стороне продолжения конструктивного взаимодействия.

"Но, как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается", – сказал пресс-секретарь.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет вынуждена прекратить общаться с Евросоюзом, если в объединении не начнут понимать необходимость партнерства.

Глава МИД РФ отметил, что Россия хочет понять, можно ли в настоящий момент иметь какой-то бизнес с ЕС. Лавров добавил, что нужно перестать рассматривать западных партнеров как источник оценок своего поведения.