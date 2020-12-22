Посол РФ оценил санкции США в отношении российских компаний

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Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции в отношении российских компаний. По его мнению, Вашингтон в антироссийском запале решил не считаться с интересами собственного бизнеса, говорится в заявлении, опубликованном в Facebook дипведомства.

Накануне Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, к которым применят ограничения на экспорт. В список вошли 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР, связанных с вооруженными силами.

Антонов считает, что такое решение экономического ведомства Штатов деструктивно и подрывает не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между странами, но и перекрывает любую положительную перспективу.

Он подчеркнул, что США лишают собственный бизнес возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в таких сферах, как гражданская авиация, точное машино- и приборостроение и металлургия.

Как заметил Антонов, такие шаги ввергают отношения двух стран в еще больший кризис.

"Выход из него возможен, только если в США будут готовы выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения. Пока такого стремления мы не видим", – заключил он.

Минторг США обнародовал ограничительный список из 103 российских и китайских компаний, связанных с вооруженными силами. В частности, в него попали Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, "Ростех", "Рособоронэкспорт" и другие крупные предприятия. Кроме того, ограничения затронули специальный летный отряд "Россия", который перевозит российского президента.

В документе Минторга США сообщается, что указанные компании являются лишь первым траншем предприятий, конечным потребителем продукции которых являются военные.