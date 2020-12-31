Рогозин на примере водки объяснил, зачем патентовать фразу "Поехали!"

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, зачем госкорпорации нужно патентовать космические бренды, в том числе знаменитую фразу Юрия Гагарина "Поехали!". Сделал он это на примере водки, сообщает "Газета.ру".

На странице главы "Роскосмоса" в Twitter пользователь показал бутылку водки под названием "Поехали!".

"Вот чтобы не допускать такое, мы и регистрируем патенты на использование "космических брендов". Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам", – отметил Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что планирует продолжить сочинять песни. По его словам, преимущественно он пишет стихи о войне и о России. Часть произведений посвящена его коллегам. Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что часто работает над текстами во время перелетов к космодрому Восточный.