Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что планирует продолжить сочинять песни.

"Показал готовые песни своим давним знакомым, творчество которых уважаю. Им песни понравились. Это даже не проект, а просто хобби, отдушина. Поэтому писал и буду писать дальше", – отметил он на своей личной странице в социальной сети Facebook.

По словам Рогозина, преимущественно он пишет стихи о войне и о России. Часть произведений посвящена его коллегам. Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что часто работает над текстами во время перелетов к космодрому "Восточный".

Ранее сообщалось, что на официальном сайте госкорпорации открыли раздел "Песни о космосе", в котором были представлены песни Дмитрия Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Впоследствии раздел планируют пополнять.

