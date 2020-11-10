"Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на сайте песни гендиректора организации Дмитрия Рогозина. Композиции представлены в разделе "Песни о космосе".

Специалисты собрали для слушателей песни на слова Рогозина и клипы. На сайте в том числе представлены песни "Над Россией", "Рвем небо мы в клочья", "Над землей летит корабль" и "Танцы в небе".

Ранее Рогозин выразил мнение, что внеземная жизнь существует. Он отметил, что, вероятно, с целью поиска других форм жизни или их остатков отправляются миссии на Марс. Рогозин привел в пример находки микробов в глыбах льда на Земле, которые впоследствии "оживлялись" усилиями ученых.

Глава "Роскосмоса" считает, что поиск внеземных форм жизни является одной из двух задач человечества в дальнем космосе. Под второй Рогозин подразумевал обеспечение земной цивилизации от нежелательного сближения с кометами и астероидами.