Институт Роскосмоса предложил направить к Луне биокорабль с животными

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Специалисты ЦНИИмаш, который входит в состав госкорпорации "Роскосмос", предложили отправить к Луне новый биоспутник "Возврат-МКА-Л". Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, новое устройство сможет эффективно выполнять космические исследования.

"Более предпочтительным по сравнению с высокоапогейными орбитами может быть выведение биоспутника – космического аппарата (КА "Возврат-МКА-Л") – в точку Лагранжа L1 системы Земля – Луна и выполнение программы космических экспериментов при полете по гало-орбите в окрестности этой точки", – рассказали в институтском журнале.

Сотрудники ЦНИИмаш также отметили, что форму возвращаемого аппарата следует скорректировать в сравнении со спутниками "Бион-М". За образец в данном случае могут взять наработки и схемы перспективного пилотируемого корабля "Орел".

Согласно разработанному плану, на новый спутник погрузят биообъекты, в том числе животных. Непосредственно запуск аппарата планируется провести на ракете-носителе "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ".

Ранее в "Роскосмосе" сообщили о размещении над Атлантическим океаном одного из российских метеорологических спутников. Устройства "Электро-Л" в данный регион вывели впервые.

