Фото: ТАСС/Олег Булдаков
В России восстановят плавучий космодром "Морской старт", который был перевезен из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
"Я уже разговаривал об этом с президентом. По моему поручению была создана рабочая группа, уже имеются промежуточные результаты", – рассказал он.
По словам Борисова, он лично осмотрел плавучий космодром, который пришвартован рядом с Владивостоком. Он также добавил, что предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет порядка 35 миллиардов рублей.
"Что касается будущего, то мы бы хотели, чтобы пусковыми услугами занимался специализированный оператор. Этот специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех "Морского старта", – сказал Борисов.
По его словам, "Роскосмос", "Росатом", группа компаний S7, банки и институты развития могут стать учредителями оператора.
Ранее сообщалось, что судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в порт Славянка на Дальнем Востоке. Пусковая деятельность "Морского старта" была приостановлена в 2014 году после проведения 36 запусков. В 2016 года владельцем комплекса стала группа S7.
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