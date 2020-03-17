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Наука

07:32

Плавучий космодром "Морской старт" прибыл из США в Приморье

наука

Фото: S7 Space

Судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в порт Славянка на Дальнем Востоке, передает "Комсомольская правда".

По данным портала vesselfinder.com, корабль вышел из порта Лонг-Бич в США 28 февраля. Прибытие морской пусковой платформы на Дальний Восток ожидается 29 марта.

Пусковая деятельность "Морского старта" была приостановлена в 2014 году после проведения 36 запусков. В 2016 года владельцем комплекса стала группа S7.

Компания S7 Space планирует перебазировать платформу на Славянский судоремонтный завод , где в 2020 году начнется ремонт и реконструкция.

Ранее стало известно, что S7 Space отменила заказ на 12 украинских ракет-носителей "Зенит" для "Морского старта".

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