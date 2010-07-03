Владелец космодрома "Морской старт" отменил заказ на ракеты "Зенит"

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Заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный 2 года назад российской компанией S7 Space, будет отменен, передает "РИА Новости".

Сообщается, что руководство S7 Space уже проинформировало "Южмаш" о расторжении контракта. Украинская компания вопрос о производстве ракет "Зенит" комментировать не стала.

12 ракет-носителей "Зенит" были заказаны на Украине для плавучего космодрома "Морской старт", владеет которым российская S7 Space. Основным видом деятельности компании является запуск ракет и выведение космических объектов на орбиту.

Отмечается, что в настоящее время компания разрабатывает собственную многоразовую и многоцелевую ракету под условным названием "Союз-7". Она собирается на основе ракеты-носителя "Союз-5".

Ранее гендиректор компании по средствам выведения Игорь Радугин заявил, что о сроках создания космического грузовика говорить сложно, но есть планы уложиться в пять-шесть лет.

В конце 2018 года S7 Space анонсировала полет на Марс и заявила о начале реализации проекта по созданию орбитального космодрома.