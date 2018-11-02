S7 Space создаст космический грузовик

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S7 Space разработает первый собственный космический грузовой корабль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Ранее стало известно, что через несколько лет S7 Space планирует представить многоразовую ракету для космодрома "Морской старт". Гендиректор компании по средствам выведения Игорь Радугин отметил, что они планируют уложиться в пять-шесть лет. Также он заметил, что американский изобретатель Илон Маск потратил на создание первой ракеты 10 лет.

S7 Space – первая в России частная компания, занимающаяся запуском ракет и выведением космических объектов на орбиту.