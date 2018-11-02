Роскосмос изменит структуру ракетно-космической отрасли

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Ближайшие полтора года уйдут на реструктуризацию ракетно-космической отрасли России. Такое заявление 2 ноября сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

По его словам, нужно, чтобы отрасль перестала делать каждый космический аппарат отдельно. "Когда вы серийно выпускаете, это выгодная экономика, это повторяющиеся технические и технологические решения, это проще. Соответственно, вы получаете качество и безотказность", – пояснил Рогозин.

Планируется создать три холдинга: интегрированную структуру космического двигателестроения на базе НПО "Энергомаш", приборостроительный холдинг и подразделение, отвечающее за ракеты. Во главе последнего встанет Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Туда же войдут Самарский Ракетно-космический центр "Прогресс" и "Центр Хруничева".

Глава Роскосмоса подчеркнул, что в России уже появилось дизайн-бюро, которое разрабатывает типажи микроэлектронных схем, производимых как внутри страны, так и в Юго-Восточной Азии.

После реструктуризации все сотрудники корпорации, по мнению Рогозина, будут нацелены на "отвоевание рынка пусковых услуг". "Мы толкнули эту реформу, она будет иметь кардинальное значение выхода из такой ситуации как аварийность, отказы техники, поможет отвоевать рынок пусковых услуг, который мы во многом потеряли", — заключил Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что финансовая "дыра" в Центре имени Хруничева, занимающегося производством ракет-носителей "Протон" и "Ангара", составляет 111 миллиардов рублей. Всему виной штрафы за просроченные контракты, кредиты в ряде крупных банков и долги.