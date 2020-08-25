Россия разместила метеорологический спутник над Атлантикой

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Над Атлантическим океаном впервые размещен один из российских геостационарных метеорологических спутников "Электро-Л", сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос".
"Двадцать пятого августа в 00:00 (мск) завершен маневр по переводу российского спутника "Электро-Л" № 2 из точки стояния 76 градусов восточной долготы в точку 14,5 градуса западной долготы", – сообщили в корпорации.
Отмечается, что время перевода составило около 35 суток. Вся аппаратура работает в штатном режиме.
Также уточняется, что аппараты "Электро" используются для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах. Они участвуют в анализе условий полета авиации, ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ и мониторинге климата.
Ранее стало известно, что ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" вместе с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" приступили к работе над ракетой-носителем "Союз-6". На первом этапе специалисты определяют облик ракеты и разрабатывают научно-техническую документацию.
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