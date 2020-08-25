Изоляция экипажа МКС в российских модулях завершена

Фото: NASA

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили изоляцию в двух российских модулях, сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскосмоса".

В Госкорпорации отметили, что Центр управления полетами (ЦУП) дал команду экипажу МКС на открытие люков. Процесс займет около часа.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС перешел в российский сегмент и закрыл люки. Российских космонавтов изолировали на трое суток из-за утечки воздуха.

Специалисты "Роскосмоса" проверили модули МКС. Согласно их оценке, все они герметичны. По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров решено открыть люки.