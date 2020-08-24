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Наука

18:30

В "Роскосмосе" отметили, что все проверяемые модули МКС герметичны

наука

Фото: ТАСС/NASA/PA

Специалисты "Роскосмоса" проверили модули МКС. Согласно их оценке, все они герметичны. Отмечается, что изоляция членов экипажа завершится во вторник в 11:00, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

"По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров принято решение об открытии люков 25.08.2020 в 11:00 по московскому времени", – отметили в "Роскосмосе".

Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции перешел в российский сегмент и закрыл люки. Российских космонавтов изолировали на МКС трое суток из-за утечки воздуха. В данный период специалисты запланировали проведение штатных работ.

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