Рогозин отреагировал на заявление Путина о срыве сроков по космическим программам

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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что с утверждением программ по развитию космоса затягивают власти. Так он отреагировал на критику Владимира Путина в адрес государственной корпорации, сообщает ТАСС.

Президент РФ потребовал доложить, почему еще не утвердили программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера", а также развития ГЛОНАСС.

"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в установленные сроки – в августе сего года", – говорится в публикации Рогозина в Twitter.

Глава "Роскосмоса" ожидает, что объемы финансирования данных программ согласуют и примут.

Ранее Путин назвал приоритеты России в ракетно-космической сфере. По словам российского лидера, решение стратегических задач имеет сразу несколько важных последствий для страны.