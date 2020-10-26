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Наука

20:51

Рогозин сравнил космические планы США с производством жвачки на Луне

наука

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

Россия не должна повторять за США космические проекты, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если в Америке сказали, что можно производить жвачку на Луне, это вовсе не значит, что к этому нужно относиться с серьезной миной и делать то же самое. Не надо делать то же самое, что делают они. У нас должен быть свой очень прагматичный выбор", – высказался Рогозин.

Он добавил, что в России гораздо меньше средств и ресурсов, а значит, тратить их необходимо обдуманно.

Ранее Рогозин заявил, что освоение Луны может быть осуществлено только в международной кооперации и ни одно государство не справится с данной задачей без помощи Российской Федерации.

В настоящее время NASA при участии Европейского и Японского космических агентств работают над проектом возобновления полетов на естественный спутник Земли. Программа получила название Artemis ("Артемида").

Роскосмос планирует в 2024 году запустить в космос "Ковчег"

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