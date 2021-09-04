Роскосмос согласился продолжить поставки двигателей РД-180 в США

Фото: roscosmos.ru

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о готовности продолжить поставки двигателей РД-180 в США. Об этом сообщает РИА Новости.

"У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству", – написал глава на странице социальной сети Facebook.

По его словам, по двигателю типа РД-181 отношения с американским партнером продолжатся.

Ранее сообщалось, что Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180.