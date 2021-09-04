Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180

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Корпорации Lockheed Martin и Boeing закончили продажу тяжелых ракет Atlas V и больше не будут закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что перед тем, как завершится эксплуатация, намеченная на 2025 год, Atlas V должен совершить еще 29 стартов. Эту ракету заменят тяжелым носителем Vulcan с американскими двигателями BE-4 первой ступени. Разработчиком является альянс United Launch Alliance (ULA) (в нее входят Lockheed Martin и Boeing).

Как уточнил глава United Launch Alliance Тори Бруно, альянс заранее закупил у российской стороны все нужные для оставшихся пусков Atlas V двигатели РД-180.

Ранее сообщалось, что российский лоукостер "Победа" не готов сотрудничать с американцами. Авиакомпания отказалась от контрактов на 20 самолетов Boeing 737 MAX. Полеты лайнеров этого типа приостановили во многих странах в 2019 году после двух авиакатастроф. С декабря эксплуатацию самолетов возобновили, а в России разрешение так и не выдали.