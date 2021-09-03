Ракета Alpha взорвалась после запуска в Калифорнии

Фото: youtube.com/Everyday Astronaut

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась спустя 2,5 минуты после запуска, который организовали в Калифорнии. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте компании.

"Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты", – указано в публикации.

В компании подтвердили, что полностью обстоятельства крушения будут представлены после сбора необходимой информации.

Тестовый запуск Alpha произвели на базе ВВС "Ванденберг". В Firefly Aerospace объяснили, что аппарат предназначен для рынка небольших спутников, который переживает период бурного роста.

Японская компания Astroscale ранее провела уникальный опыт, захватив один спутник другим. Аппараты на момент операции находились на околоземной орбите.