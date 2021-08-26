Японская компания впервые в истории захватила спутник на орбите

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Японская компания Astroscale впервые в истории провела опыт по захвату одного спутника другим на околоземной орбите. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на речь официальных представителей компании, произнесенную на 36-м космическом симпозиуме в городе Колорадо-Спрингс.

В марте этого года российская ракета "Союз" выпустила в космос спутник-демонстратор ELSA-d. Ему предстояло испытать технологии, которые позволят убирать космический мусор.

Сотрудники компании отмечают, что спутник отдалил от себя имитатор космического мусора, а затем вновь сблизился с ним, чтобы захватить с помощью специального магнита.

Сообщается, что малый спутник отдалился от большого всего на несколько сантиметров. Для проведения опыта потребовалось несколько десятков секунд. Однако, как полагают в компании, этого достаточно для тестирования основных технологий метода.

"Это лишь первый шаг, но для нас он большой", – заявил представитель компании.

Ранее американская компания Millennium Space Systems, принадлежащая Boeing, продемонстрировала простой и дешевый способ удаления старых спутников с орбиты. Специальная лента, работающая как аэродинамический тормоз, позволяет спутнику сгореть в атмосфере после истечения срока его эксплуатации.