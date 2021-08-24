"Роскосмос" подготовил предложения по созданию в РФ системы спутникового экомониторинга

Фото: depositphotos/cookelma
"Роскосмос" подготовил и направил на рассмотрение кабмина предложения по формированию спутниковой группировки для ведения экологического мониторинга в России. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы сформулировали наши предложения, они отправлены в правительство", – приводит его слова ТАСС.
Рогозин уточнил, что специалисты "Роскосмоса" предложили правительству два варианта по вопросу так называемых углеродных единиц. Первый предусматривает формирование полномасштабной группировки спутников небольших габаритов, которые будут заниматься только экомониторингом, оперативно обрабатывая собранную информацию и передавая ее на Землю.
"Либо второй вариант. Это оперативное принятие решения, чтобы на перспективную орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли повесить эти самые датчики – дополнительное оборудование", – пояснил Рогозин.
По его словам, второй вариант потребует доработки технической конфигурации спутников, чтобы им хватало топлива и электропитания. Прототипы такого оборудования уже созданы.
Ранее "Роскосмос" перенес научную миссию "Луна-25" с октября 2021 года на май 2022 года. Специалисты не успели подготовить аппарат к полету.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: