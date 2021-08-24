"Роскосмос" подготовил предложения по созданию в РФ системы спутникового экомониторинга

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"Роскосмос" подготовил и направил на рассмотрение кабмина предложения по формированию спутниковой группировки для ведения экологического мониторинга в России. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы сформулировали наши предложения, они отправлены в правительство", – приводит его слова ТАСС.

Рогозин уточнил, что специалисты "Роскосмоса" предложили правительству два варианта по вопросу так называемых углеродных единиц. Первый предусматривает формирование полномасштабной группировки спутников небольших габаритов, которые будут заниматься только экомониторингом, оперативно обрабатывая собранную информацию и передавая ее на Землю.

"Либо второй вариант. Это оперативное принятие решения, чтобы на перспективную орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли повесить эти самые датчики – дополнительное оборудование", – пояснил Рогозин.

По его словам, второй вариант потребует доработки технической конфигурации спутников, чтобы им хватало топлива и электропитания. Прототипы такого оборудования уже созданы.

Ранее "Роскосмос" перенес научную миссию "Луна-25" с октября 2021 года на май 2022 года. Специалисты не успели подготовить аппарат к полету.