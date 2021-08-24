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Наука

13:41

Американская фирма продемонстрировала способ дешевого удаления старых спутников с орбиты

наука

Фото: millennium-space.com

Американская компания Millennium Space Systems, принадлежащая Boeing, продемонстрировала простой и дешевый способ удаления старых спутников с орбиты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Space News.

Дешевый способ утилизации "космического мусора", в который со временем превращаются спутники, ищут уже давно. Дело в том, что отработавшие аппараты могут довольно долго оставаться на орбите. Особенно если летают на высоте несколько тысяч километров и почти не подвергаются воздействию атмосферы. Со временем такой мусор накапливается и создает угрозу действующим спутникам.

В ходе проекта Dragracer в ноябре прошлого года компания Millennium Space Systems запустила два одинаковых аппарата. На одном из них был 70-метровый моток ленты, который развернулся в космосе. Лента работала как аэродинамический тормоз, благодаря чему через восемь месяцев спутник сгорел в атмосфере. При этом аналогичный аппарат без тормоза будет вращаться вокруг Земли еще около 7 лет.

Менеджер программы Dragracer Патрик Келли заявил, что лента весит менее 1 килограмма и не требует большого количества энергии для активации. Это позволит устанавливать ее на любые аппараты, не снижая летную нагрузку.

Ранее сообщалось, что с Байконура стартовала ракета "Союз" со спутниками. Разгонный блок "Фрегат" и 34 космических аппарата отправились к орбитам. "Развоз" спутников занял 3,5 часа.

Ракета "Союз" со спутниками стартовала с Байконура

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