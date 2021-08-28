В SpaceX заявили об отмене запуска корабля Dragon с грузом для МКС из-за погодных условий

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В США запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС), отменился из-за погодных условий. Об этом сообщается на странице американской компании SpaceX в Твиттере.

Старт корабля в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС планировалось провести в 03:37 по времени Восточного побережья США (10:37 мск). Он должен был состояться с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенной на мысе Канаверал штата Флорида.

Следующая попытка запуска запланирована на 29 августа в 03:14 (10:14 мск).

Ожидалось, что аппарат доставит на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в их числе приборы, позволяющие выявлять проблемы со зрением. Также Dragon должен был доставить на МКС разные полезные материалы, в частности бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.

Прошлый старт грузового корабля Dragon к МКС с космодрома на мысе Канаверал состоялся 3 июня.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" планирует отправить на МКС еще двух космических туристов. Они смогут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года.

