"Роскосмос" планирует начать развертывание новой орбитальной станции

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В "Роскосмосе" планируют приступить к развертыванию новой Российской орбитальной служебной станции. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы планируем начало развертывания этой станции где-то через пять-шесть лет", – заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что базовым модулем новой станции станет научно-энергетический модуль, изначально планировавшийся к использованию в составе российского сегмента Международной космической станции.

"Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга", – рассказал Рогозин.

Ранее научно-технический совет "Роскосмоса" официально одобрил планы по созданию собственной Российской орбитальной служебной станции. Данное решение объяснили тем, что состояние российского сегмента МКС, эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски.

До этого вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что Россия выйдет из проекта МКС и приступит к созданию собственной орбитальной станции с 2025 года.