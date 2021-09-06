Более 200 бесплатных экскурсий пройдет в Москве по случаю Дня туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 200 бесплатных экскурсий проведут в столице с 25 по 27 сентября по случаю Всемирного дня туризма. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Подобную масштабную экскурсионную программу мы представили в феврале прошлого года. Тогда она была приурочена ко Дню гида. За три дня в столице провели около 130 бесплатных экскурсий, их аудитория превысила 3,5 тысячи человек. Сейчас горожан ждет еще больше тематических прогулок – свыше 200", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Уточняется, что экскурсии подготовлены комитетом по туризму, а также другими профильными ведомствами столицы совместно с Московским метрополитеном, Ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и экскурсионными бюро. В этом году к программе впервые присоединились речные и автобусные экскурсионные бюро, а также семейно-образовательный центр "Городская ферма" на ВДНХ.

Так, участники экскурсии "В лабиринтах старой Москвы" пройдутся по Славянской площади, улице Покровке, Колпачному, Хохловскому и другим переулкам, увидят палаты бояр Романовых, купеческие усадьбы и другие памятники старинной архитектуры.

В рамках экскурсии "Шлюзы Канала имени Москвы" жители столицы узнают о том, как соединили Москву-реку и Волгу, а также об архитектурных особенностях Тушинского гидроузла. А для тех, кто не хочет ходить пешком, подойдет "Экскурсия на самокатах": она посвящена истории Второй мировой войны, а ее маршрут пройдет от памятника Федору Полетаеву до фонтана "Музыка славы" у метро "Кузьминки".

Регистрация на экскурсии открыта на сайте проекта до 23 сентября включительно.

Ранее стало известно, что с 9 по 11 сентября в столице пройдет второй в текущем году этап проекта "Открой#Моспром". В рамках него москвичи смогут бесплатно посетить заводы и фабрики из различных отраслей. Планируется провести 70 экскурсий с численностью групп от 10 до 25 человек.

