Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии по заводам и фабрикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 9 по 11 сентября в столице пройдет второй в текущем году этап проекта "Открой#Моспром", в рамках которого москвичи смогут бесплатно в составе экскурсий посетить заводы и фабрики из различных отраслей. Регистрация доступна с 3 сентября на сайте проекта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Москва – это город современной промышленности, и проект "Открой#Моспром", который мы запустили два года назад, пользуется большой популярностью у граждан как в онлайн, так и в офлайн-формате. Прошлой весной всего за три дня было проведено 100 очных экскурсий. На 34 крупных производственных предприятиях побывали более полутора тысяч жителей и гостей столицы", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что экскурсии пройдут на 20 производственных площадках столицы из различных отраслей, в том числе пищевой и космической: посетители увидят, как производят конфеты, узнают, как создают украшения с помощью 3D-принтера и изготавливают детали для самолетов. Впервые в проекте примет участие Московский нефтеперерабатывающий завод.

Всего планируется провести 70 экскурсий с численностью групп от 10 до 25 человек. Некоторые предприятия возможно посетить посредством видеоэкскурсий, которых к настоящему времени доступно 32.

Также в рамках проекта 12 сентября пройдет интеллектуальная игра "Квиз, плиз!", посвященная московской промышленности. Она состоится в конгресс-центре особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Ранее в столице стартовала олимпиада для дошкольников и учащихся 1–11-х классов "Музеи. Парки. Усадьбы". Ее участникам предстоит ответить на вопросы, предварительно изучив экспозицию музея, парка или усадьбы. В этом году олимпиада содержит дополнительное необязательное задание, с помощью которого дети смогут поделиться впечатлениями от увиденного с друзьями.

