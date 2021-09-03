Москвичей пригласили на бесплатные экскурсии по заводам и фабрикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 9 по 11 сентября в столице пройдет второй в текущем году этап проекта "Открой#Моспром", в рамках которого москвичи смогут бесплатно в составе экскурсий посетить заводы и фабрики из различных отраслей. Регистрация доступна с 3 сентября на сайте проекта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Москва – это город современной промышленности, и проект "Открой#Моспром", который мы запустили два года назад, пользуется большой популярностью у граждан как в онлайн, так и в офлайн-формате. Прошлой весной всего за три дня было проведено 100 очных экскурсий. На 34 крупных производственных предприятиях побывали более полутора тысяч жителей и гостей столицы", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Уточняется, что экскурсии пройдут на 20 производственных площадках столицы из различных отраслей, в том числе пищевой и космической: посетители увидят, как производят конфеты, узнают, как создают украшения с помощью 3D-принтера и изготавливают детали для самолетов. Впервые в проекте примет участие Московский нефтеперерабатывающий завод.
Всего планируется провести 70 экскурсий с численностью групп от 10 до 25 человек. Некоторые предприятия возможно посетить посредством видеоэкскурсий, которых к настоящему времени доступно 32.
Также в рамках проекта 12 сентября пройдет интеллектуальная игра "Квиз, плиз!", посвященная московской промышленности. Она состоится в конгресс-центре особой экономической зоны "Технополис "Москва".
Ранее в столице стартовала олимпиада для дошкольников и учащихся 1–11-х классов "Музеи. Парки. Усадьбы". Ее участникам предстоит ответить на вопросы, предварительно изучив экспозицию музея, парка или усадьбы. В этом году олимпиада содержит дополнительное необязательное задание, с помощью которого дети смогут поделиться впечатлениями от увиденного с друзьями.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: