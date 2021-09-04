Усадьба выходного дня: шесть самых запоминающихся мест недалеко от Москвы

Вокруг столицы для посещения доступно множество усадеб. В одной из них искал вдохновения Александр Блок, в другой друзья Гоголя впервые услышали второй том его романа "Мертвые души". А еще одна знаменита тем, что Пушкин познакомился здесь со своей супругой. Сегодня в этих поместьях снимают кино, проводят литературные вечера и праздники, но самое ценное в них – атмосфера прошлых эпох. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказала о самых интересных и красивых усадьбах, которые можно посетить в выходные.
Быково
Этой усадьбой неподалеку от села Быково владели многие исторические фигуры, в том числе внучатая племянница императрицы Елизаветы Петровны. Потом в имении поселился московский главнокомандующий Михаил Измайлов, который не поскупился на лучших архитекторов и отстроил роскошный дворец из красного кирпича. Следующим хозяином стал граф Воронцов-Дашков, а затем инженер Николай Ильин, который, по одной из версий, выиграл это имение у графа в карты.
В советское время в стенах усадьбы располагался туберкулезный санаторий, и дворец медленно, но верно начал приходить в упадок. Сегодня, к сожалению, нельзя оценить его внутренние интерьеры, но снаружи красота кирпичного здания с колоннами восхищает.
Главная достопримечательность Быкова на данный момент – церковь в псевдоготическом стиле, которая до сих пор действует. И несмотря на то что в целом усадьба считается заброшенной, в парке можно увидеть сохранившиеся с царских эпох пруды и частично разрушенные статуи.
Адрес: Московская область, Раменский городской округ, село Быково.
Марфино
Марфино по праву считается одной из самых живописных подмосковных усадеб. Это поместье было основано еще в XVI веке, когда им владел знатный род Салтыковых. Именно они построили здесь роскошный дворец из белого камня, беседку с колоннами, конюшню и пристань. Затем усадьба перешла к не менее знатному семейству Паниных, которое частично перестроило имение и придало ему неоготических черты.
Всего за свою историю Марфино сменило много владельцев: здесь жили Голицыны, Карамзины, а самый расцвет пришелся на Екатерининскую эпоху – здесь собирался весь свет московской знати, давали балы, званые обеды и представления. Позже это имение оценили советские и российские режиссеры, в частности здесь были сняты такие знаменитые картины, как "Мастер и Маргарита" и "Женщина, которая поет".
На сегодняшний день в усадьбе сохранился дворец в готическом стиле, два храма (оба действующие), парк с беседками и пруд с мостом необычной конструкции. Попасть сюда можно, но так как в настоящее время тут располагается санаторий для военнослужащих, нужно взять с собой паспорт и оформить пропуск на КПП.
Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, село Марфино.
Абрамцево
Первые упоминания об усадьбе Абрамцево (раньше Обрамково) относятся к XVI веку, однако официальным его владельцем стал Федор Иванович Головин, который после службы во флоте пришел к процветанию во времена Петра I. Именно он построил здесь деревянный особняк, который практически без изменений дожил до наших дней, а потом имение перешло Сергею Аксакову. Именно в этом месте он нашел вдохновение и написал знаменитый "Аленький цветочек".
Аксаков настолько любил свой дом, что устроил в нем вечную литературную гостиную. В Абрамцево любили приезжать Тютчев, Тургенев, а Гоголь гостил в усадьбе настолько часто, что ему даже выделили собственную комнату. В 1849 году именно здесь он прочитал своим друзьям и коллегам по писательскому цеху второй том "Мертвых душ".
Помимо писателей, здесь бывали художники Илья Репин и братья Васнецовы. А Михаил Врубель даже лично расписал скамейку в саду, которая сохранилась тут до сих пор. В советское время в Абрамцеве организовали санаторий, но позже усадьбе вернули статус музея-заповедника, и сегодня сюда можно приехать с экскурсией или просто погулять.
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село Абрамцево.
Вяземы
Большие Вяземы в Одинцовском районе, прежде всего, связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина, который провел здесь свое детство и впоследствии познакомился с будущей супругой. Однако история этой усадьбы куда более насыщенная: в XVI веке здесь хозяйничал сам Борис Годунов, в Смутное время тут скрывался Лжедмитрий I, а в XIX веке гостили Михаил Кутузов и Наполеон. Владельцами имения с эпохи Петра I и до самой революции был род князей Голицыных.
Главная достопримечательность этой усадьбы – каменная Преображенская церковь со звонницей, построенная еще при Борисе Годунове. Архитектурный стиль этого храма был настолько необычен для той эпохи, что аналогичные церкви с тех пор стали называть "годуновскими". В особняке князя Голицына сегодня располагается музей Пушкина, а рядом с церковью есть небольшое озеро, где можно покататься на лодке.
Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Большие Вяземы.
Мураново
Усадьба Мураново знаменита благодаря поэту Федору Тютчеву. Однако главный дом этого имения был построен его коллегой Евгением Баратынским, который после восстания декабристов решил переехать за город и наконец пожить спокойно. Тютчев же был женат на племяннице Баратынского, так что в Муранове постоянно гостили известные писатели и поэты, а в свое время все имение отошло семейству Федора Ивановича.
Сегодня здесь располагается дом-музей поэта. Особняк, построенный Баратынским, дошел до наших дней в первозданном виде, также сохранились некоторые хозяйственные постройки и церковь, но самое интересное – внутри дома. Там собрано все наследие Тютчева: рукописи, фотографии, документы, личные вещи, огромная библиотека, а также одна из крупнейших в стране коллекций старинной мебели.
Адрес: Московская область, город Пушкино, деревня Мураново.
Шахматово
Усадьбой Шахматово владел дедушка поэта Александра Блока (ботаник Андрей Бекетов), а знаменитый писатель провел здесь все свое детство. В своих произведениях он часто обращался к детским воспоминаниям, в частности в "Железной дороге" можно увидеть довольно узнаваемые пейзажи усадьбы. После смерти деда Блок перестроил имение по своему вкусу, однако в 1921 году его сожгли крестьяне.
Спустя 60 лет здесь открыли музей имени Александра Блока и Менделеева, на дочери которого был женат поэт. Полностью центральный особняк восстановили только к 2001 году. На сегодняшний день музей снова функционирует и готов к приему гостей.