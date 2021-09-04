Усадьба выходного дня: шесть самых запоминающихся мест недалеко от Москвы

Вокруг столицы для посещения доступно множество усадеб. В одной из них искал вдохновения Александр Блок, в другой друзья Гоголя впервые услышали второй том его романа "Мертвые души". А еще одна знаменита тем, что Пушкин познакомился здесь со своей супругой. Сегодня в этих поместьях снимают кино, проводят литературные вечера и праздники, но самое ценное в них – атмосфера прошлых эпох. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказала о самых интересных и красивых усадьбах, которые можно посетить в выходные.

Быково

Этой усадьбой неподалеку от села Быково владели многие исторические фигуры, в том числе внучатая племянница императрицы Елизаветы Петровны. Потом в имении поселился московский главнокомандующий Михаил Измайлов, который не поскупился на лучших архитекторов и отстроил роскошный дворец из красного кирпича. Следующим хозяином стал граф Воронцов-Дашков, а затем инженер Николай Ильин, который, по одной из версий, выиграл это имение у графа в карты.

В советское время в стенах усадьбы располагался туберкулезный санаторий, и дворец медленно, но верно начал приходить в упадок. Сегодня, к сожалению, нельзя оценить его внутренние интерьеры, но снаружи красота кирпичного здания с колоннами восхищает.



Главная достопримечательность Быкова на данный момент – церковь в псевдоготическом стиле, которая до сих пор действует. И несмотря на то что в целом усадьба считается заброшенной, в парке можно увидеть сохранившиеся с царских эпох пруды и частично разрушенные статуи.

Адрес: Московская область, Раменский городской округ, село Быково.

Марфино

Марфино по праву считается одной из самых живописных подмосковных усадеб. Это поместье было основано еще в XVI веке, когда им владел знатный род Салтыковых. Именно они построили здесь роскошный дворец из белого камня, беседку с колоннами, конюшню и пристань. Затем усадьба перешла к не менее знатному семейству Паниных, которое частично перестроило имение и придало ему неоготических черты.

Всего за свою историю Марфино сменило много владельцев: здесь жили Голицыны, Карамзины, а самый расцвет пришелся на Екатерининскую эпоху – здесь собирался весь свет московской знати, давали балы, званые обеды и представления. Позже это имение оценили советские и российские режиссеры, в частности здесь были сняты такие знаменитые картины, как "Мастер и Маргарита" и "Женщина, которая поет".



На сегодняшний день в усадьбе сохранился дворец в готическом стиле, два храма (оба действующие), парк с беседками и пруд с мостом необычной конструкции. Попасть сюда можно, но так как в настоящее время тут располагается санаторий для военнослужащих, нужно взять с собой паспорт и оформить пропуск на КПП.

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, село Марфино.

Абрамцево

Первые упоминания об усадьбе Абрамцево (раньше Обрамково) относятся к XVI веку, однако официальным его владельцем стал Федор Иванович Головин, который после службы во флоте пришел к процветанию во времена Петра I. Именно он построил здесь деревянный особняк, который практически без изменений дожил до наших дней, а потом имение перешло Сергею Аксакову. Именно в этом месте он нашел вдохновение и написал знаменитый "Аленький цветочек".

Аксаков настолько любил свой дом, что устроил в нем вечную литературную гостиную. В Абрамцево любили приезжать Тютчев, Тургенев, а Гоголь гостил в усадьбе настолько часто, что ему даже выделили собственную комнату. В 1849 году именно здесь он прочитал своим друзьям и коллегам по писательскому цеху второй том "Мертвых душ".



Помимо писателей, здесь бывали художники Илья Репин и братья Васнецовы. А Михаил Врубель даже лично расписал скамейку в саду, которая сохранилась тут до сих пор. В советское время в Абрамцеве организовали санаторий, но позже усадьбе вернули статус музея-заповедника, и сегодня сюда можно приехать с экскурсией или просто погулять.

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село Абрамцево.

Вяземы

Большие Вяземы в Одинцовском районе, прежде всего, связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина, который провел здесь свое детство и впоследствии познакомился с будущей супругой. Однако история этой усадьбы куда более насыщенная: в XVI веке здесь хозяйничал сам Борис Годунов, в Смутное время тут скрывался Лжедмитрий I, а в XIX веке гостили Михаил Кутузов и Наполеон. Владельцами имения с эпохи Петра I и до самой революции был род князей Голицыных.



Главная достопримечательность этой усадьбы – каменная Преображенская церковь со звонницей, построенная еще при Борисе Годунове. Архитектурный стиль этого храма был настолько необычен для той эпохи, что аналогичные церкви с тех пор стали называть "годуновскими". В особняке князя Голицына сегодня располагается музей Пушкина, а рядом с церковью есть небольшое озеро, где можно покататься на лодке.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Большие Вяземы.

Мураново

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Усадьба Мураново знаменита благодаря поэту Федору Тютчеву. Однако главный дом этого имения был построен его коллегой Евгением Баратынским, который после восстания декабристов решил переехать за город и наконец пожить спокойно. Тютчев же был женат на племяннице Баратынского, так что в Муранове постоянно гостили известные писатели и поэты, а в свое время все имение отошло семейству Федора Ивановича.



Сегодня здесь располагается дом-музей поэта. Особняк, построенный Баратынским, дошел до наших дней в первозданном виде, также сохранились некоторые хозяйственные постройки и церковь, но самое интересное – внутри дома. Там собрано все наследие Тютчева: рукописи, фотографии, документы, личные вещи, огромная библиотека, а также одна из крупнейших в стране коллекций старинной мебели.

Адрес: Московская область, город Пушкино, деревня Мураново.

Шахматово

Усадьбой Шахматово владел дедушка поэта Александра Блока (ботаник Андрей Бекетов), а знаменитый писатель провел здесь все свое детство. В своих произведениях он часто обращался к детским воспоминаниям, в частности в "Железной дороге" можно увидеть довольно узнаваемые пейзажи усадьбы. После смерти деда Блок перестроил имение по своему вкусу, однако в 1921 году его сожгли крестьяне.

Спустя 60 лет здесь открыли музей имени Александра Блока и Менделеева, на дочери которого был женат поэт. Полностью центральный особняк восстановили только к 2001 году. На сегодняшний день музей снова функционирует и готов к приему гостей.