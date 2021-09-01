"Эрмитаж" возобновил работу экспозиций после ограничений из-за COVID-19

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В "Эрмитаже" открылись экспозиции, ранее недоступные в связи с антикоронавирусными ограничениями. Об этом сообщает РИА Новости.

"Новая гибкая система позволит посетителям перемещаться без ограничительных рамок строгой маршрутизации и увидеть практически все залы главного музейного комплекса", – сообщили в пресс-службе учреждения.

На первом этаже музея с 1 сентября открылись залы искусства Кавказа, Сибири, Средней Азии, зал Азербайджана. На втором этаже посетителей пускают во все залы искусства Франции и Петровскую галерею.

Как рассказали в "Эрмитаже", уже более года гости учреждения могут осматривать экспозиции, переходя между ними только в заданном направлении. При этом разрешается менять маршруты в зависимости от предпочтений.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в конце августа объявил, что в середине осени 2021 года может начаться строительство столичного филиала "Эрмитажа". Работы будут идти на инвестиционные средства.

