"Эрмитаж" возобновил работу экспозиций после ограничений из-за COVID-19

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В "Эрмитаже" открылись экспозиции, ранее недоступные в связи с антикоронавирусными ограничениями. Об этом сообщает РИА Новости.
"Новая гибкая система позволит посетителям перемещаться без ограничительных рамок строгой маршрутизации и увидеть практически все залы главного музейного комплекса", – сообщили в пресс-службе учреждения.
На первом этаже музея с 1 сентября открылись залы искусства Кавказа, Сибири, Средней Азии, зал Азербайджана. На втором этаже посетителей пускают во все залы искусства Франции и Петровскую галерею.
Как рассказали в "Эрмитаже", уже более года гости учреждения могут осматривать экспозиции, переходя между ними только в заданном направлении. При этом разрешается менять маршруты в зависимости от предпочтений.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в конце августа объявил, что в середине осени 2021 года может начаться строительство столичного филиала "Эрмитажа". Работы будут идти на инвестиционные средства.
В Москве появится филиал "Эрмитажа"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: