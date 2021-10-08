На Тимирязевской улице перекрыли полосы для движения в районе места ДТП

На Тимирязевской улице перекрыли все полосы для движения в районе места, где водитель "копейки" сбил троих пешеходов.



21-летний студент выехал на тротуар и сбил трех девушек. Все они в больнице, травмы признали нетяжелыми. У него нет водительских прав и никогда не было, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель перепутал педали. Об этом он заявил инспекторам. Как отметили в ГИБДД, скоро его повезут на медицинское освидетельствование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.