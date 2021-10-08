Московский планетарий откроется после модернизации 10 октября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Московский планетарий откроется для посетителей 10 октября после модернизации Большого звездного зала. Специалисты улучшили качество изображения на 25-метровом куполе-экране, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"После модернизации оборудования наши полнокупольные фильмы станут еще комфортнее для восприятия. Мы смогли улучшить не только яркость изображения, но и разрешение всей полнокупольной системы. Теперь объекты, отображаемые на куполе, будут восприниматься более натурально, без искажений, что значительно повысит качество проекции и удовольствие от просмотра", – приводятся в сообщении слова гендиректора планетария Виталия Тимофеева.
Зрителям предложат посмотреть в формате 4D мультфильм "Секреты гравитации", принять участие в игровой программе "Созвездия аргонавтов", а также посетить групповые лекции, музей Урании и ретрокафе. С полным репертуаром Большого звездного зала можно ознакомиться на сайте планетария.
В начале июня в Московском планетарии прошел перформанс "Покорение" в рамках проекта THEATRUM, организаторами которого выступили фестиваль "Золотая маска" и Благотворительный фонд Владимира Потанина.
Швейцарский художник Николя Силянс посвятил проект тем, кто обычно находится "за кулисами" музея, но при этом переживает связь с космической одиссеей лично.
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