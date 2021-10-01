Московский зоопарк изменил режим работы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Московский зоопарк с наступлением осени и уменьшением светового дня изменил режим работы. С 1 октября посетить его можно с 09:00 до 18:00, а вход будет закрываться в 17:00. Об этом говорится на официальной странице зоопарка в Instagram.
"Многие животные в прохладную погоду чаще выходят в уличные вольеры. Настало комфортное время для белых медведей: регулярно можно увидеть, как наши малышки – Хатанга и Томпа – плещутся в своих бассейнах. Так что одевайтесь потеплее и приходите к нам", – говорится в сообщении.
Зоопарк будет работать каждый день без выходных. Также уточняется, что на территории закрылись дополнительные входы.
"Попасть на территорию сейчас можно через главный вход, а также через Детский зоопарк. Проход со старой территории на новую осуществляется по наземному переходу на Большой Грузинской улице", – дополняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке началась подготовка к зиме. Сотрудники перевели сурикатов в теплые вольеры.
Сурикатов Московского зоопарка перевели в зимний вольер
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