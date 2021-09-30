Сурикатов Московского зоопарка перевели в зимний вольер

В Московском зоопарке готовятся к зиме. Сурикаты уже переехали в теплые вольеры.

Чтобы сурикаты не грустили, их развлекают киперы. Они подкладывают в вольер шарики с вкусняшками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.