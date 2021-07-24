Птенцы редкой дрофы появились на свет в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Птенцы редкой большой дрофы вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Семейство пополнилось четырьмя птенцами. Также в центре находятся пять дроф: один самец и четыре самки.
Это одна из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать. Ее вес может достигать 20 килограммов. Столичный зоопарк стал в числе первых в мире, где удалось получить потомство дроф. Этот вид занесен в международную Красную книгу, поскольку его общая популяция составляет около 50 тысяч особей.
Для спасения дроф от вымирания созданы международные программы по сохранению этого вида. Зоопарки и питомники во всем мире стараются пополнить резервную популяцию, а подросших птенцов обучают навыкам самостоятельной жизни и возвращают в дикую природу.
При этом получить потомство от дроф непросто, поскольку они очень скрытны и беспокойны.
Первые дрофы приехали в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2005 году. Как рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова, потребовалось 16 лет, чтобы птицы адаптировались, приняли созданные для них условия и смогли дать потомство.
Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском вылупился птенец даурского журавля. Данный вид занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Орнитологи считают, что в дикой природе насчитывается порядка шести с половиной тысяч даурских журавлей, из которых примерно 600 особей гнездятся на территории нашей страны. Отмечалось, что вид включен в международную программу "Сохранение журавлей Евразии" как находящийся под угрозой исчезновения.
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