Птенцы редкой дрофы появились на свет в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Птенцы редкой большой дрофы вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Семейство пополнилось четырьмя птенцами. Также в центре находятся пять дроф: один самец и четыре самки.

Это одна из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать. Ее вес может достигать 20 килограммов. Столичный зоопарк стал в числе первых в мире, где удалось получить потомство дроф. Этот вид занесен в международную Красную книгу, поскольку его общая популяция составляет около 50 тысяч особей.

Для спасения дроф от вымирания созданы международные программы по сохранению этого вида. Зоопарки и питомники во всем мире стараются пополнить резервную популяцию, а подросших птенцов обучают навыкам самостоятельной жизни и возвращают в дикую природу.

При этом получить потомство от дроф непросто, поскольку они очень скрытны и беспокойны.

Первые дрофы приехали в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2005 году. Как рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова, потребовалось 16 лет, чтобы птицы адаптировались, приняли созданные для них условия и смогли дать потомство.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском вылупился птенец даурского журавля. Данный вид занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Орнитологи считают, что в дикой природе насчитывается порядка шести с половиной тысяч даурских журавлей, из которых примерно 600 особей гнездятся на территории нашей страны. Отмечалось, что вид включен в международную программу "Сохранение журавлей Евразии" как находящийся под угрозой исчезновения.

