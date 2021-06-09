Друживший с козлом тигр Амур стал папой во второй раз

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Тигр Амур из Приморского сафари-парка, прославившийся дружбой с козлом, во второй раз стал папой – на свет появились два котенка. Об этом сообщает "Мир 24".

В настоящее время мама и детеныши чувствуют себя хорошо. Люди стараются их не тревожить, чтобы не волновать тигрицу, поскольку она агрессивно реагирует на посторонних.

В свою очередь, папа новорожденных находится в своем вольере.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился малыш редкого сычуаньского такина. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению. Малютка появился у самца Дони и самки Ксии. Так как для матери малыша это первая беременность, зоологи были обеспокоены, как она его примет.