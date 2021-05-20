Фото: instagram.com/hotel.regina.zoo

Кенгуренок-альбинос родился в частном зоопарке под Казанью, самку назвали Алисой. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте зоопарка.

"У пары кенгуру Беннета родился кенгуренок-альбинос! Родители малыша обычной темной раскраски, и это очень редкое явление, особенно в дикой природе. Шанс рождения альбиноса кенгуру составляет всего лишь один к 50–100 тысячам", – говорится в публикации.

Сотрудники зоопарка отметили, что у Алисы спокойный и любознательный характер.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился малыш редкого сычуаньского такина. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению.