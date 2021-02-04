Птенец исчезающего кудрявого пеликана появился на свет в Московском зоопарке

Фото: vk.com/moscow_zoo
Птенец кудрявого пеликана вылупился в Московском зоопарке. Малыш появился на свет 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоосада.
"Сейчас он уже подрос, опушился и с любопытством разглядывает все вокруг. Ощупывает гнездо, родителей и все, что подается под его уже достаточно крепкий клювик", – говорится в сообщении.
Как уточняется, на данный момент вес птенца составляет 700 граммов, он питается полупереваренной пищей, которой его кормят родители, но при этом уже сам может проглотить небольшую рыбку.
В пресс-службе добавили, что малыш еще пару месяцев будет сидеть в гнезде, а белое оперение у него появится только через год. Также к этому моменту у него появятся кудрявые перья на голове, благодаря которым вид получил свое название.
Сейчас пеликаны живут в павильоне "Птицы и бабочки тропиков". Весной их переместят в открытый вольер "Болото", где малыш будет учиться плавать. Кудрявый пеликан занесен в Международную Красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения".
Ранее сообщалось, что четыре амурских тигренка родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском. Амурские тигры считаются самыми крупными представителями семейства кошачьих в дикой природе. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.
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