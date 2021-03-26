Малыш редкого сычуаньского такина родился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском зоопарке родился малыш сычуаньского такина. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению. Таких животных редко можно встретить в европейских зоопарках, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Малютка появился у самца Дони и самки Ксии. Так как для матери малыша это первая беременность, зоологи были обеспокоены, как она примет его. Они отметили, что у Ксии сразу же проснулся инстинкт, и после родов она сама вылизала детеныша, с тех пор внимательно следит за ним. При рождении вес маленького такина составлял 9 килограммов, в настоящее время он достиг 20 килограммов.
Малыш стал самостоятельно передвигаться по вольеру уже через несколько дней после рождения. Он активно изучает окружающий его мир, но пока старается держаться рядом с мамой и при любом шуме прячется. Специалисты осмотрели детеныша и убедились, что он здоров. Имя ему на данный момент не придумали. Зоологи ждут, когда такин каким-либо образом проявит себя, чтобы кличка отражала его характер.
Маленький такин все еще питается материнским молоком, но иногда пробует и взрослую пищу. В рацион таких животных входят зеленые ветки, люцерна, комбикорм. Летом в их меню добавляют свежую траву, а зимой – сено.
Представители данного редкого вида живут в вольере Московского зоопарка "Копытные Азии" на старой территории зоосада. Однако мама с детенышем пока прячутся в укромном уголке вольера. Они появятся в открытой части жилища, когда малыш окрепнет и будет готов встретиться с посетителями. Планируется, что это произойдет в апреле.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке впервые появились редкие орлиные попугаи. В дикой природе этих птиц можно встретить только в Новой Гвинее. Они занесены в Международную красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения.
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