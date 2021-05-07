В США страдающая от одиночества слониха судится с зоопарком

18:25
Фото: nonhumanrights.org/Gigi Glendinn
Апелляционный суд штата Нью-Йорк принял к рассмотрению иск слонихи Хэппи, интересы которой представляет неправительственная организация Nonhuman Rights Project, против зоопарка Бронкса. Информация об этом появилась на сайте организации.
Правозащитники отстаивают право слонихи жить в заповеднике, так как сейчас ее права на физическую свободу нарушаются, а условия содержания оставляют желать лучшего.
Хэппи родилась в дикой природе в 1971 году. Ее и шесть других слонят доставили в США в начале 70-х. Им дали имена гномов из сказки про Белоснежку.
В 1977 году Хэппи приобрели за 800 долларов и привезли в зоопарк Бронкса, где содержались и другие слоны, но со временем их увезли или усыпили. Свыше 20 лет слониха живет в одиночестве. Правозащитники указывают на эту проблему, напоминая, что слоны – социальные животные.
Представители зоопарка отказываются признать, что Хэппи живет в изоляции. По их мнению, решение о содержании животного должны принимать компетентные специалисты, а не судьи.
Nonhuman Rights Project инициировала иск от лица слонихи в 2018 году, однако за все время получила более 20 отказов из американских судов. Сотрудники организации рассчитывают, что апелляционный суд Нью-Йорка создаст прецедент, который определит субъектность животных в юридической практике.
Это первый в истории стран англосаксонской правовой системы, когда истцом в деле произвольного содержания выступает не человек.
Ранее в России было принято решение отправлять цирковых слонов, которые больше не могут участвовать в представлениях из-за возраста, на "пенсию" в сафари-парк "Тайган" в Крыму. Для животных будут созданы достойные условия жизни.
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