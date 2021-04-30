Жители столицы смогут выбрать имя для новой медведицы Московского зоопарка

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Жителям столицы предложили выбрать имя для спасенной медведицы, которую недавно доставили в Московский зоопарк.

"Сейчас мы хотим попросить посетителей и тех, кто интересуется медвежонком, выбрать ей имя", – цитируют генерального директора зоопарка Светлану Акулову РИА Новости. На выбор предлагаются два варианта: Хатанга (его предложили жители села, откуда привезли зверя) и Рада. Опрос появится в соцсетях зоопарка, а 12 мая подведут итоги.

Акулова также добавила, что к новой обитательнице зоопарка планируют привезти и поселить старую белую медведицу Симону, которая пока находится в зоопитомнике под Волоколамском. Киперы надеются, что она сможет обучить молодое животное повадкам и помочь приобрести необходимые инстинкты.

Останется ли медвежонок в Москве, пока не ясно. Вопрос пристраивания будет решать рабочая комиссия СОЗАР и межведомственная комиссия Росприроднадзора.

О новой медведице в Московском зоопарке стало известно в конце апреля. Ее спасли с острова Большевик Красноярского края. Она не умела охотиться, ее кормили рабочие. Обычно такие случаи в дикой природе заканчиваются плохо, но животному повезло. Медвежонка решили отправить столицу.

