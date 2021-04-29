Прокуратура проверит зоопарк Екатеринбурга после гибели белого медведя

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Сотрудники Свердловской природоохранной прокуратуры проведут проверку в зоопарке Екатеринбурга, где из-за брошенной в вольер детской игрушки погиб белый медведь, сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению экологического законодательства при использовании млекопитающих в культурно-зрелищных целях и обеспечении безопасности животных в зоопарке", – говорится в сообщении.

О гибели медведя по кличке Умка, который жил в зоопарке Екатеринбурга с 1998 года, стало известно 20 апреля. Перед этим животное проглотило мячик, брошенный в вольер кем-то из посетителей.

Более двух десятков лет Умка был любимцем сотрудников зоопарка и многочисленных посетителей.